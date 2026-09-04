Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'panel' adlı uygulama üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerine hukuksuz bir şekilde erişildiği ve bazı hukuk bürolarına satıldığının tespit edildiğini belirterek 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini; 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlandığını duyurdu.

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Vatandaşların Kişisel Verilerine İzinsiz Erişenlere Ağır Darbe: 31 Avukata Gözaltı; 39 Avukat Bürosuna Baskın
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Kaynak: Haber Merkezi

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