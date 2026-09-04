Doku Ailesinin Avukatından Kritik Açıklama: 'Gülistan'ın Öldürülme Tarihini, Yerini Biliyoruz! Hatta Gömüldüğü Yere Kadar da Ulaştık'

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Tunceli'de 5 Ocak 2020’den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 34'e yükseldi.

DOKU KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÜN YOĞUN MESAJLAŞMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman’ın Gülistan’ın kaybolmasından bir gün önce dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e “kule bilgilerini” gönderdiği ortaya çıktı.Dosyada yer alan bir başka dikkat çekici tespit ise Gülistan Doku’nun kaybolmasından bir gün öncesine, 4 Ocak 2020 tarihine ilişkin mesaj trafiği oldu.

'BANA ULAŞTIRILAN VERİLERİ SONEL'E GÖNDERDİM'

Savcılık, Ali Kahraman’a, o tarihte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı bir Excel görüntüsü göndermesinin nedenini sordu. Kahraman, ifadesinde söz konusu bilgileri kendisinin hazırlamadığını, Sonel’in kendisine mesaj göndererek acil şekilde kule bilgilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini söyledi. Kahraman, o dönem Antep’te görev yaptığını ancak Tunceli'de bulunduğunu belirterek, Sonel’in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini, kendisine ulaştırılan verileri de Sonel’e gönderdiğini ifade etti.

ARAÇ VE TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Gülistan Doku’nun son kez görüldüğü değerlendirilen Sarısaltuk Köprüsü çevresinden Kahraman çiftinin kullandığı aracın da olay günü saat 12.27 sıralarında geçtiği belirlendi. Aynı zaman diliminde Burçin Hızlı Kahraman’ın, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Görev yaptığı dönemde karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu olan Kahraman’a, Sonel’in Gülistan Doku konusunda kendisine veya korucularına herhangi bir talimat verip vermediği soruldu. Kahraman, Sonel’den bu yönde herhangi bir talimat almadığını ve kendisinin de korucularına yasa dışı bir talimat vermediğini savundu.

'TUNCELİ'YE TATİLE GELDİM'

Kahraman’a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Kahraman, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli’ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep’e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım” dedi.

TUTUKLU SAYISI 34’E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, Gökhan Gürdal ve Perihan Benzer, bugün çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 34’e yükseldi.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ BELLİ OLDU

Gökhan Gürdal: Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme,

Perihan Benzer: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme, kişisel verileri hukuka aykırı Olarak ele geçirmek veya yaymak,

Burçin Kahraman: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme,

Ali Kahraman: Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli şekilde kasten öldürmeye yardım etme.

Gözaltına alınan diğer isimler Vahit İlgör, Alaattin Kocakemik, Ramazan Karadeniz, Dilara Öz, Sayime Özmen, Sıla Özmen ve Nurettin Özmen adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'GÜLİSTAN'A NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

İlke TV’de Hilal Yağız’ın sunduğu “Öne Çıkanlar” programına konuk olan Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyadaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çimen, “Biz aslında tüm yönleriyle Gülistan’a ne olduğunu biliyoruz. Burada eksik alan Gülistan’a ulaşmamızdır” ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜRÜLME TARİHİNİ, YERİNİ TAMAMINI BİLİYORUZ'

Ali Çimen, Gülistan Doku’nun öldürülme biçimi, tarihi ve yerine ilişkin bilgilere ulaştıklarını belirterek, “Gülistan’ın öldürülme biçimine ilişkin olarak da, öldürülme tarihini, öldürülme yerini, tamamını biliyoruz. Hatta gömüldüğü yere kadar da ulaştık” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi