Şiddet Görüntüleri Sızan Berhan Şimşek İstifa Etti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Özlem Şanver'e fiziksel şiddet uyguladığı güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada hızla yayıldı.

Basına sızan görüntülerde Şimşek’in, müstakil bir evin bahçesinde yan yana oturduğu Şanver’in ayağına tekme attığı, Şanver'in ise kadının acı içinde "Bırak beni" diyerek kurtulmaya çalışmasına aldırış etmeden onu zorla evin içine soktuğu anlar saniye saniye yer aldı.

İSTİFA KARARI GELDİ

Görüntülerin yarattığı büyük infialin ardından Berhan Şimşek, devam eden hukuki süreçler nihayete erene kadar Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARINI UZATMIŞTI

Skandalın hukuki perde arkasında ise Özlem Şanver'in, geçtiğimiz Nisan 2026'da uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddet, tehdit ile hakaret iddiaları doğrultusunda yargıya başvurduğu anlaşıldı. Şikayeti değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında ilk olarak 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı vermiş, şiddet riskinin sürdüğü gerekçesiyle bu tedbir kararını 2 ay daha uzatmıştı.

Kaynak: ANKA