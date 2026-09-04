CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şimşek'in Şanver'e tekme attığı; fiziksel temasta bulunduğu ve zorla eve soktuğu anlar dikkat çekti. Şanver'in şiddet olayının ardından mahkemeye başvurduğu ve Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu.

ŞİMŞEK HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

FİZİKSEL ŞİDDET, HAKARET VE TEHDİT

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise Berhan Şimşek'in Şanver'e ilk olarak tekme attığı; ardından fiziksel müdahalede bulunduğu ve sonrasında ise zorla evin içine soktuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Berhan Şimşek Kadına Şiddet Darp Mahkeme
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CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı CHP'li Berhan Şimşek'in Birlikte Yaşadığı Özlem Şanver'e Şiddet Uyguladığı Anlar Ortaya Çıktı