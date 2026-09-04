Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir’de yaşanan gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Soruşturma, gözaltı ve belediye meclis üyesi transferlerini gündeme getiren Kılıçdaroğlu, CHP’lilere “Birbirinize sahip çıkın” çağrısında bulunarak, baskılar karşısında korkmayacaklarını ve birbirlerini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar ve belediye meclis üyesi transferlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’lilere birlik çağrısında bulundu. Baskılar karşısında kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Üsküdar’da ve Yüreğir’de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal? Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin. Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri milletin oylarıyla kazanılmıştır.

Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!' - Resim : 1

'ASLA TESLİM ALAMAZSINIZ'

Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz. Bir belediye başkanlığı uğruna iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi? Cumhuriyet Halk Partisi’ni korkutarak, parçalayarak asla teslim alamazsınız."

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
YÖK’ten 23 Vakıf Üniversitesine Yüzde 25 İncelemesi: Fahiş Zam Yapan Yandı YÖK’ten 23 Vakıf Üniversitesine Yüzde 25 İncelemesi
Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma! Baba Mersinli: 'Oğlum Hakkında Dava Açılmalı' Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısında İlk Duruşma
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi
Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı
Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı
Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu