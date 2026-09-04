Kılıçdaroğlu'ndan Üsküdar ve Yüreğir Çıkışı: 'Masa Başı Oyunlarıyla Teslim Etmeyeceğiz!'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üsküdar ve Yüreğir’de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar ve belediye meclis üyesi transferlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’lilere birlik çağrısında bulundu. Baskılar karşısında kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Üsküdar’da ve Yüreğir’de yaşananlara bakıyorum: Mahkemeler, soruşturmalar, gözaltılar, meclis üyesi transferleri… Soruyorum: Millet iradesi yalnızca halk sizi seçtiğinde mi kutsal? Buradan bütün Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum: Birbirinize sahip çıkın. Kimse bu baskılar karşısında kendisini yalnız hissetmesin. Korkmayacağız, dağılmayacağız, birbirimizi yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyeleri milletin oylarıyla kazanılmıştır.

'ASLA TESLİM ALAMAZSINIZ'

Milletin verdiği emaneti masa başı oyunlarıyla kimseye teslim etmeyeceğiz. Bir belediye başkanlığı uğruna iktidarın gücünü insanların üzerine sürmekten vazgeçin. Sandıkta alamadığınız belediyeleri tek tek bu yöntemlerle mi alacaksınız? Bir belediyeyi daha almak için memleketi bu hâle getirmeye, hukuku, ahlakı ayaklar altına almaya değer mi? Cumhuriyet Halk Partisi’ni korkutarak, parçalayarak asla teslim alamazsınız."

Kaynak: ANKA