Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaate yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK incelemelerinde şüpheli işlemler tespit edilen İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, İrfan Yılmaz’ın sahibi olduğu şirketler üzerinden şüpheli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

5 ŞİRKETE EL KONULDU

MASAK’ın tespitleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli 5 şirket için el koyma kararı aldı.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık tarafından İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi