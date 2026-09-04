YÖK’ten 23 Vakıf Üniversitesine Yüzde 25 İncelemesi: Fahiş Zam Yapan Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine uygulanabilecek yüzde 25’lik artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. Yükseköğretim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenim ücretleri ve zam oranlarına ilişkin kuralların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesi doğrultusunda yayımlanan usul ve esaslarla belirlendiği hatırlatıldı.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNDE YÜZDE 25 SINIRI

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla, 2026-2027 akademik yılında vakıf yükseköğretim kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak ücret artışının yüzde 25’i geçmemesi kararlaştırılmıştı. YÖK açıklamasında, son dönemde Başkanlığa ulaşan bazı ihbar ve şikayetlerde vakıf üniversitelerinin bu sınırın üzerinde ücret artışı yaptığı iddialarının yer aldığı belirtildi.

23 VAKIF ÜNİVERSİTESİ İNCELENECEK

Başvuruların ardından Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi. İnceleme kapsamında üniversitelerin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan artışların, ilgili mevzuata ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararına uygun olup olmadığı değerlendirilecek. Yükseköğretim Kurulu daha önce yaptığı açıklamada da öğrenci aleyhine sonuç doğurduğu değerlendirilen başvuru, ihbar ve şikayetlerin günlük olarak ve ivedilikle inceleneceğini duyurmuştu.

TEK DERS VE VADE FARKINA SINIR GETİRİLMİŞTİ

YÖK’ün daha önce duyurduğu usul ve esaslarda yalnızca ara sınıf ücretlerine getirilen yüzde 25 sınırı değil, öğrencilerin karşılaşabileceği diğer ücretlendirmelere ilişkin düzenlemeler de yer almıştı. Buna göre tek dersi kalan öğrencilerden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak, daha önce açıkça ilan edilmeyen ilave ücretler talep edilemeyecek ve öğrenim ücretinin 9 aya kadar taksitli ödenmesinde vade farkı uygulanamayacak. Yeni incelemede, vakıf yükseköğretim kurumlarının bu kurallara da uyup uymadığı değerlendirilecek.

Kaynak: DHA