Ders Programlarında Değişiklik! Öğrenci ve Velileri İlgilendiren Yeni Sistem Duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki haftalık ders programlarının hazırlanması sürecinde yeni bir döneme geçiyor. Tüm okulların ders programları, e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü üzerinden hazırlanırken MEBBİS ve TTKB verileri sisteme entegre edilecek, ders ve öğretmen dağılımındaki çakışmaların önüne geçilecek.

Son Güncelleme:
Ders Programlarında Değişiklik! Öğrenci ve Velileri İlgilendiren Yeni Sistem Duyuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda haftalık ders programlarının hazırlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. Buna göre tüm okulların haftalık ders programları, kullanıma açılan e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü üzerinden hazırlanacak ve sistem üzerinden merkezi olarak yönetilecek.

DERS PROGRAMLARI YENİ MODÜLLE HAZIRLANACAK

Yeni sistemde MEBBİS’te yer alan norm kadro bilgileri, öğretmen branşları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın haftalık ders çizelgeleri doğrudan modüle aktarılacak. Sistemin derslerin dağılımında da otomatik düzenleme yapması planlanıyor. Zor ve ağırlıklı derslerin sabah saatlerine yerleştirilmesi, öğretmenlerin boş gün ve saatlerinin ise daha dengeli biçimde oluşturulması hedefleniyor.

DERS VE ÖĞRETMEN ÇAKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni modülde aynı öğretmen ya da sınıfın aynı zaman diliminde birden fazla derse atanmasını önleyen kontroller bulunacak. İlkokullarda branş derslerinden kaynaklanabilecek çakışmaların, liselerde ise atölye, laboratuvar ve koordinatörlük saatlerinin sistemdeki özel algoritmalarla düzenlenmesi sağlanacak.

Ders Programlarında Değişiklik! Öğrenci ve Velileri İlgilendiren Yeni Sistem Duyuruldu - Resim : 1

OKUL YÖNETİCİLERİ PROGRAMI SİSTEM ÜZERİNDEN HAZIRLAYACAK

Okul yöneticileri öncelikle kurum ve şube bilgilerini kontrol ederek sınıf ve şube sayılarını doğrulayacak. Daha sonra zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık saatleri sisteme aktarılacak. Öğretmenlerin boş gün ve saat talepleri, nöbet günleri ile ders yükleri de sisteme girilecek. Ardından “Programı Hazırla” seçeneğiyle ders dağılımı oluşturulacak. Hazırlanan taslak üzerinde gerekli düzenlemeler sürükle-bırak yöntemiyle yapılabilecek. Programın onaylanmasının ardından öğretmen ve velilerin erişimine açılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MEB Okul
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Girne'deki Gemi Batma Faciasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi Girne'deki Gemi Batma Faciasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi
Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı
Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Failler Adaletten Kaçamadı, Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Birden Aydınlatıldı Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı