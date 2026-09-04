Ders Programlarında Değişiklik! Öğrenci ve Velileri İlgilendiren Yeni Sistem Duyuruldu

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Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda haftalık ders programlarının hazırlanmasına yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. Buna göre tüm okulların haftalık ders programları, kullanıma açılan e-Okul Haftalık Ders Dağıtım Modülü üzerinden hazırlanacak ve sistem üzerinden merkezi olarak yönetilecek.

DERS PROGRAMLARI YENİ MODÜLLE HAZIRLANACAK

Yeni sistemde MEBBİS’te yer alan norm kadro bilgileri, öğretmen branşları ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın haftalık ders çizelgeleri doğrudan modüle aktarılacak. Sistemin derslerin dağılımında da otomatik düzenleme yapması planlanıyor. Zor ve ağırlıklı derslerin sabah saatlerine yerleştirilmesi, öğretmenlerin boş gün ve saatlerinin ise daha dengeli biçimde oluşturulması hedefleniyor.

DERS VE ÖĞRETMEN ÇAKIŞMALARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni modülde aynı öğretmen ya da sınıfın aynı zaman diliminde birden fazla derse atanmasını önleyen kontroller bulunacak. İlkokullarda branş derslerinden kaynaklanabilecek çakışmaların, liselerde ise atölye, laboratuvar ve koordinatörlük saatlerinin sistemdeki özel algoritmalarla düzenlenmesi sağlanacak.

OKUL YÖNETİCİLERİ PROGRAMI SİSTEM ÜZERİNDEN HAZIRLAYACAK

Okul yöneticileri öncelikle kurum ve şube bilgilerini kontrol ederek sınıf ve şube sayılarını doğrulayacak. Daha sonra zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık saatleri sisteme aktarılacak. Öğretmenlerin boş gün ve saat talepleri, nöbet günleri ile ders yükleri de sisteme girilecek. Ardından “Programı Hazırla” seçeneğiyle ders dağılımı oluşturulacak. Hazırlanan taslak üzerinde gerekli düzenlemeler sürükle-bırak yöntemiyle yapılabilecek. Programın onaylanmasının ardından öğretmen ve velilerin erişimine açılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi