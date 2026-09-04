Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevi başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta görev başında trafik kazasına karışan ve yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.

Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu - Resim : 1

2 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA

Etiketler
Şehit Mustafa Çiftçi Trafik kazası
Son Güncelleme:
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti: 4 CHP’li AK Parti’ye Geçti Üsküdar’da Seçime 2 Gün Kala Dengeler Değişti
Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi
Alihan Kuriş Soruşturmasında Yeni Gelişme: 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı 5 Şirkete El Konuldu, İrfan Yılmaz Hakkında Gözaltı Kararı
Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı
Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu