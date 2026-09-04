Kahreden Haberi Bakan Çiftçi Verdi, Bir Polis Şehit Oldu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ta görev başında trafik kazasına karışan ve yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.

2 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA