Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı

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ABD-İran hattında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin düğümlenmesi Orta Doğu'daki arz risklerine ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları bu sabah yükselerek temmuz ayı ortasından bu yana en sert haftalık artışına doğru ilerledi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARA DOĞRU İLERLİYOR

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,6 artarak varil başına 95,87 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak 92,10 dolara çıktı.

MOTORİN 90 LİRAYI AŞTI, BENZİN 80 LİRAYA DAYANDI

Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 7 lira 79 kuruş benzinin litre fiyatına ise 2 lira 57 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla 90 lirayı aşarken benzin 80 TL'ye yaklaştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 76.92 TL

Motorin litre fiyatı: 88.89 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77.89 TL

Motorin litre fiyatı: 90.02 TL

LPG litre fiyatı: 35.09 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 78.17 TL

Motorin litre fiyatı: 90.29 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 78.73 TL

Motorin litre fiyatı: 90.84 TL

LPG litre fiyatı: 35.41 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 79.53 TL

Motorin litre fiyatı: 91.75 TL

LPG litre fiyatı: 35.71 TL