Akaryakıtta Şok Çifte Zam! Motorin 90 Lirayı Aştı, Benzin 80 Lira Sınırına Dayandı
Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansırken, son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla çoğu şehirde 90 lirayı aşarken benzin 80 lira sınırına dayandı.
ABD-İran hattında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin düğümlenmesi Orta Doğu'daki arz risklerine ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları bu sabah yükselerek temmuz ayı ortasından bu yana en sert haftalık artışına doğru ilerledi.
PETROL FİYATLARI 100 DOLARA DOĞRU İLERLİYOR
Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 07.50 itibarıyla yüzde 0,6 artarak varil başına 95,87 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak 92,10 dolara çıktı.
MOTORİN 90 LİRAYI AŞTI, BENZİN 80 LİRAYA DAYANDI
Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Motorinin litre fiyatında yaklaşık 7 lira 79 kuruş benzinin litre fiyatına ise 2 lira 57 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibarıyla 90 lirayı aşarken benzin 80 TL'ye yaklaştı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 76.92 TL
Motorin litre fiyatı: 88.89 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 77.89 TL
Motorin litre fiyatı: 90.02 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 78.17 TL
Motorin litre fiyatı: 90.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 78.73 TL
Motorin litre fiyatı: 90.84 TL
LPG litre fiyatı: 35.41 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 79.53 TL
Motorin litre fiyatı: 91.75 TL
LPG litre fiyatı: 35.71 TL