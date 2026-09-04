Sultanbeyli’de Sıcak Dakikalar: Polise Ateş Açan IŞİD Şüphelisi Etkisiz Hale Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu belirlenen Berkan Ç. (21) ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş yaralandı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden şu açıklama geldi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: Haber Merkezi