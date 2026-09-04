Girne'deki Gemi Batma Faciasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu ilçesine gitmek üzere hareket eden katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olmasıyla yaşanan facianın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi. Ekipler, kayıp yolcuların bulunması amacıyla deniz yüzeyinde ve deniz dibinde çalışmalarını sürdürüyor.

CAN KAYBI 12’YE YÜKSELDİ

Girne açıklarında meydana gelen kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DENİZ DİBİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp yolculara ulaşılması için çalışmaların özellikle deniz dibinde yoğunlaştırıldığı bildirildi. Ekiplerin bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi