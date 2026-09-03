Sosyal Medyada Tehdit İçerikli Paylaşım Yapan 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’da sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik yaratacak tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 15 yaşındaki Y.A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “müstehcenlik” suçlarından tutuklandı. Şüphelinin anne ve babası ise haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Sosyal Medyada Tehdit İçerikli Paylaşım Yapan 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul’da sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 15 yaşındaki Y.A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında sosyal medya hesabını mercek altına aldı. Yapılan incelemede, daha önce suç unsuru taşıyan paylaşımlarda bulunan bir kişiyi destekleyen ve halk arasında korku ile paniğe yol açabilecek içerikler paylaşan bir hesap tespit edildi.

HESABIN 15 YAŞINDAKİ Y.A.S.’YE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Hesabın yöneticisinin belirlenmesi amacıyla teknik çalışmalar ve açık kaynak araştırmaları yapan ekipler, hesabı 15 yaşındaki Y.A.S.’nin kullandığını tespit etti. Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte evinde gözaltına alındı. Adreste gerçekleştirilen aramada, şüphelinin kullandığı cep telefonu ile bir bilgisayara el konuldu. Şüphelinin “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “müstehcenlik” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelinin anne ve babasının ise “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçu kapsamında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Sosyal Medyada Tehdit İçerikli Paylaşım Yapan 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Y.A.S. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “müstehcenlik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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