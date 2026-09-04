'Seçilmiş Son Başbakan' Polemiğinde Yeni Perde! Mehmet Uçum’dan Ahmet Davutoğlu’na Yanıt

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Hasan Seymen’in 'Seçilmiş son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı' ifadesine tepki gösterdi. Uçum, parlamenter sistemde başbakanların halk tarafından doğrudan seçilmediğini belirterek, bu tanımlamanın anayasal dayanağının bulunmadığını ve 'uydurma bir sıfat' olduğunu savundu.

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'Seçilmiş Son Başbakan' Polemiğinde Yeni Perde! Mehmet Uçum’dan Ahmet Davutoğlu’na Yanıt
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılan feshedilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Hasan Seymen’in müvekkili için kullandığı “Seçilmiş son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” ifadesine tepki gösterdi.

Uçum, söz konusu tanımlamanın son derece sorunlu ve absürt olduğunu belirterek, parlamenter sistemde başbakanın halk tarafından doğrudan seçilmediğini vurguladı. Uçum, bu ifadenin anayasal bir dayanağının bulunmadığını savunarak, “Hiçbir mantıksal tutarlılığa dayanmayan, meşruiyet dayanağı olmayan ve o dönemin Anayasa hükümlerine açıkça aykırı olan, deyim uygun düşerse uydurma bir sıfat üretildiği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı. Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından atandığının altını çizen Uçum, paylaşımında konuyla ilgili anayasa hükmüne de yer verdi.

'Seçilmiş Son Başbakan' Polemiğinde Yeni Perde! Mehmet Uçum’dan Ahmet Davutoğlu’na Yanıt - Resim : 1

'SEÇİLMİŞ SON BAŞBAKAN' TARTIŞMASI

Uçum, Türkiye’de parlamenter sisteme dönüşü savunan siyasi çevrelerin azaldığını ve eski sisteme dönüşün gerçekçi bir siyasi program olarak görülmediğini belirtti. Parlamenter sistemde başbakan ve bakanların halk tarafından doğrudan seçildiği yönündeki yaklaşımın Anayasa ile bağdaşmadığını ifade eden Uçum, geçmişte bu yönde yapılan değerlendirmelerin, başbakan olacak kişinin milletvekili olmasına ilişkin hüküm ile bakanların çoğunlukla milletvekilleri arasından atanmasına dayandırıldığını kaydetti. Uçum, siyasi teamül gereği Meclis’te en fazla milletvekiline sahip partinin, milletvekili olan genel başkanının başbakan olarak atanmasının yaygın bir uygulama olduğunu ancak bunun anayasal olarak doğrudan bir 'seçilmiş başbakan' anlamına gelmediğini savundu.

'TÜRKİYE’DE EN SON BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ BİNALİ YILDIRIM YAPTI'

Ahmet Davutoğlu için kullanılan “Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı” tanımını da değerlendiren Uçum, Türkiye Cumhuriyeti’nde son Başbakanlık görevini Binali Yıldırım’ın yürüttüğünü belirtti. Uçum, “Eğer parlamenter sistemde başbakanlar milletvekilleri olmaları sebebiyle seçilmiş sayılıyorsa Türkiye’nin ‘Seçilmiş Son Başbakanı’ Sayın Binali Yıldırım olur” değerlendirmesinde bulundu. Bu yaklaşımın yalnızca başbakanlar açısından değil, bakanlar için de benzer bir çelişki oluşturacağını belirten Uçum, genel seçimlerin hemen ardından göreve gelen bakanların “seçilmiş”, daha sonra göreve başlayanların ise “seçilmemiş” kabul edilmesinin tutarsız bir sonuç doğuracağını ifade etti.

'HALK BAŞBAKAN VEYA BAKAN SEÇMEZDİ'

Uçum, parlamenter sistem döneminde halk tarafından doğrudan seçilenlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olan milletvekilleri olduğunu belirterek, başbakan ve bakanların halk tarafından seçilmediğini söyledi. Genel seçimlerin kazanılmasının anayasal olarak başbakan seçilme sonucunu doğurmadığını ifade eden Uçum, eski sistemde başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri arasından atandığını, bakanların ise Başbakan tarafından milletvekilleri arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından belirlenerek Cumhurbaşkanı tarafından atandığını aktardı.

'Seçilmiş Son Başbakan' Polemiğinde Yeni Perde! Mehmet Uçum’dan Ahmet Davutoğlu’na Yanıt - Resim : 2

1982 ANAYASASI’NIN MÜLGA 109. MADDESİNİ HATIRLATTI

Uçum, değerlendirmesinde 1982 Anayasası’nın mülga 109’uncu maddesine de yer verdi. Maddenin ilgili hükümlerinde şu ifadeler bulunuyordu:

“Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir.” Uçum, bu hükümler doğrultusunda 'seçilmiş başbakan' nitelendirmesinin anayasal bir zemine oturmadığını belirterek, Ahmet Davutoğlu için kullanılan 'Seçilmiş Son Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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