Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Failler Adaletten Kaçamadı, Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Birden Aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir günde 3 cinayetin birden aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul, Mardin ve Manisa'da işlenen 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, Faili Meçhul Cinayet Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın kurulduğu günden bu yana toplam 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhulün aydınlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: Failler Adaletten Kaçamadı, Bir Günde 3 Faili Meçhul Cinayet Birden Aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hiçbir suçun ve hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için adalet ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki güçlü koordinasyonu daha da ileri taşıyoruz.

'BUGÜN 3 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET DAHA AYDINLATILDI'

Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı.

KAYIP ZEYNEP YILDIRIM'IN KATİL ZANLISI YAKALANDI

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım’ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı’nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği Adli Tıp Kurumumuzca tespit edilirken, Fethi Dağlı yürütülen soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

'DÖRT İLDE 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI'

Mardin Nusaybin’de 2012 yılında İsmail Akın ile henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın’ın öldürülmesine ilişkin dosya 14 yıl sonra yeniden ele alındı. Beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetlerin şüphelileri tespit edildi. Dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MANİSA'DA 10 YILLIK CİNAYET AYDINLATILDI, 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Manisa Akhisar’da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysu’nun cinayetine ilişkin yürütülen yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

'40 FAİLİ MEÇHUL DOSYA AYDINLATILDI'

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Bugün aydınlatılan 3 faili meçhul cinayetle birlikte, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar, Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda 40 dosyada, 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatılmış oldu.

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHULÜN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bu önemli dosyaların aydınlatılmasında özveriyle görev yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımıza; İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Mardin JASAT ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığımıza, Akhisar Jandarma Komutanlığımıza; Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Teknolojinin sunduğu bütün imkânlardan yararlanarak, eski dosyalardaki her bir delili yeniden incelemeye, çelişkileri tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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