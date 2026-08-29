Silivri’deki Gizemli Ölüme 15 Yıl Sonra Neşter: Kaşif Kozinoğlu Dosyası Faili Meçhul Dairesinde

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Türk istihbarat tarihinin en gizemli ve en çok tartışılan ölümlerinden biri olan eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu dosyası, yıllar sonra raftan indirildi.

Siyaset ve istihbarat dünyasında uzun süre 'suikast' iddialarıyla çalkalanan kritik soruşturmada adli makamlar kritik bir hamleye imza attı. Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosyanın, derinlemesine araştırılması amacıyla 'Faili Meçhul' dairesine devredildiği öğrenildi.

'DOĞAL NEDENLER' TEŞHİSİ YENİDEN MASADA

Kritik görevlerde bulunan ve pek çok gizli operasyona imza atan Kaşif Kozinoğlu, Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

O dönem yürütülen ilk adli soruşturmada, Kozinoğlu’nun ölümünün "doğal nedenlerle" (kalp krizi) gerçekleştiği iddia edilmiş ve dosya bu yönde işlem görmüştü. Ancak ailesi ve yakın çevresi, Kozinoğlu'nun mahkemede yapacağı kritik açıklamalar öncesinde susturulduğunu ileri sürmüştü.

YENI DELİLLER VE BİLGİLER MERCEK ALTINDA

Edinilen kulis bilgilerine göre, yıllar sonra yürütülen yeni teknik incelemelerin ardından dosyanın seyri tamamen değişti. Soruşturma dosyasının Faili Meçhul dairesine gönderilmesiyle birlikte adli süreç sıfırdan başlayacak. Bu aşamadan sonra özel savcılık dairesi elde edilen tüm bilgi-belgeleri yeni baştan inceleyecek. Varsa yeni deliller ve tanık beyanları da dosyaya eklenecek.

SUÇ UNSURU VE İHMAL ZİNCİRİ ARANIYOR

Faili Meçhul dairesinin koordinasyonunda yürütülecek bu kritik süreçle, 15 yıl önce cezaevi duvarları arkasında yaşanan ölümün arkasındaki sır perdesinin aralanması hedeflenecek. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Kozinoğlu'nun ölümünde herhangi bir dış müdahale, zehirlenme, tıbbi ihmal veya organize bir suç unsuru bulunup bulunmadığı kesin olarak açığa çıkarılacak.

Kaynak: İHA