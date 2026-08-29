Diyarbakır'da Orman Yangını Alarmı! Alevler Rüzgarın Etkisiyle Hızla Yayılıyor
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte ormanlık alana sıçradı. Üçbasamak Mahallesi mevkisinde etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Güneydoğu Anadolu genelinde etkili olan sıcak hava ve kuru rüzgarlar, yangın riskini artırmaya devam ediyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında Üçbasamak Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 9 personel, 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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