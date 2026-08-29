Zeytinburnu’ndaki Katliam Gibi İETT Kazasında İlk Gözaltı: Facianın Sorumlusu Gözaltında
İstanbul Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 16 kişi yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüsün önündeki aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı.
İstanbul Zeytinburnu’nda meydana gelen İETT kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otobüsün önünde seyreden aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların tedavilerine başlandı.
SORUŞTURMADA BİR GÖZALTI
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında otobüsün önünde seyreden aracın sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kazanın meydana geldiği an güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi