Zeytinburnu'nda Can Pazarı: İETT Otobüsü Sitenin Bahçesine Daldı!

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Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde, Kazlıçeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

📹 Zeytinburnu sahilinde İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarptığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/0I9LfJMY88 https://t.co/S1jR0gxnwx pic.twitter.com/PTB6cERnQe — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 28, 2026

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otobüsteki yaralılar çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA