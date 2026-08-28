Zeytinburnu'nda Can Pazarı: İETT Otobüsü Sitenin Bahçesine Daldı!

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde, Kazlıçeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otobüsteki yaralılar çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda Can Pazarı: İETT Otobüsü Sitenin Bahçesine Daldı! - Resim : 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İETT Zeytinburnu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Manifest Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Manifest Grubunun Menajeri Tolga Akış Tutuklandı: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Bayrampaşa Belediyesi Dosyası Tamam! Eski Başkan Hasan Mutlu Dahil 78 Kişiye İddianame Eski Başkan Hasan Mutlu Dahil 78 Kişiye İddianame
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
Norveç Kralı V. Harald Hayatını Kaybetti 35 Yıldır Hüküm Süren Kral Hayatını Kaybetti
Eski CHP Genel Başkan Vekili Cevdet Selvi Hayatını Kaybetti Eski CHP Genel Başkan Vekili Hayatını Kaybetti
Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara Kaçıyor Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik