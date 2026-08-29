Güzellik Merkezindeki Epilasyon Odasında Gizli Düzenek: 14 Bin Kişinin Videosunu Çekip Satmışlar!

Bakırköy’de bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizli kameralarla kaydedilerek sosyal medya üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiası üzerine iş yeri sahibi ve kamera sistemini kurduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Aramada 7 gizli kamera düzeneği ele geçirilirken, bir platformda 14 bin videonun yayımlandığı tespit edildi.

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Güzellik Merkezindeki Epilasyon Odasında Gizli Düzenek: 14 Bin Kişinin Videosunu Çekip Satmışlar!
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Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

MÜŞTERİLERİN GİZLİCE KAYDEDİLDİĞİ İDDİASI ARAŞTIRILDI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Güzellik Merkezindeki Epilasyon Odasında Gizli Düzenek: 14 Bin Kişinin Videosunu Çekip Satmışlar! - Resim : 1

GİZLİ KAMERALARDA 14 BİN VİDEO TESPİT EDİLDİ

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.nİş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Bakırköy Soruşturma gizli kamera
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