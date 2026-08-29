Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat! Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağış ve fırtınanın öğle saatlerinde etkisini artırması beklenirken, hava sıcaklıklarının genel olarak düşmesi öngörülüyor.

ORTA KARADENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI

Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanakların Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya’nın güneydoğusu, Mersin ve Adana’nın iç ve yüksek kesimleri ile Hatay genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM’un değerlendirmesine göre İstanbul’da cumartesi akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, pazar günü yağış öngörülmüyor. Rüzgarın genel olarak kuzeyli, yurdun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis’in güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden 50-70 kilometre/saat, yer yer 80-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına öngörülüyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.

26 İL İÇİN ALARM

Ordu ve Samsun için turuncu uyarı verilirken; Adana, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlandı. 30 Ağustos Pazar günü için ise Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat’ta sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunuyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Bursa 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Çanakkale 30°C: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kırklareli 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE: Parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Denizli 32°C, İzmir 34°C, Muğla 30°C ve Uşak 26°C: Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ: Parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Akdeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Adana 31°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 35°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Burdur 28°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Hatay 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Ankara 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Eskişehir 25°C: Parçalı ve çok bulutlu. Konya 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Nevşehir 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu 22°C, Düzce 24°C ve Zonguldak 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sinop 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in batısında yağışların yerel olarak kuvvetli, Tokat’ın kuzeyi ile Samsun ve Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor. Amasya 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rize 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer şiddetli olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı öngörülüyor. Erzurum 23°C, Kars 22°C, Malatya 27°C ve Van 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bölgede toz taşınımı tahmin ediliyor. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 29°C ve Şanlıurfa 31°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Mardin 34°C: Parçalı ve az bulutlu.

Kaynak: Haber Merkezi