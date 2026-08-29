Dalgıç Defteri Gizlenmiş, Eşyalar Dereye Sonradan Atılmış: Gülistan Doku Dosyasında ‘Sahte İntihar’ Kumpası!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda iki önemli gelişmenin yaşandığını duyurdu. Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde ise 5 şüpheli tespit edildiğini, bunlardan 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gürlek, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu ile Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının iş birliğiyle faili meçhul suçların aydınlatılmaya devam edildiğini belirtti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyonun gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığını belirten Gürlek, Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemler ile su altı arama çalışmalarına ilişkin de dikkat çekici tespitler yapıldığını kaydetti.

DOKU’NUN EŞYALARI SU ALTINA SONRADAN MI KONULDU?

Gürlek, adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmi arama tutanaklarının uyuşmadığının tespit edildiğini açıkladı. Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildiren Gürlek, soruşturmanın yeni deliller ışığında sürdürüldüğünü belirtti.

18 YILLIK DEDE BALTACI CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA

Gürlek, açıklamasında ikinci önemli gelişmenin ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandığını duyurdu. 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Baltacı'nın dosyasının, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmalarıyla yeniden incelendiğini belirten Gürlek, daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanları sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E.'nin tutuklandığını belirten Gürlek, cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Gürlek, açıklamasının sonunda, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 29, 2026

Kaynak: Haber Merkezi