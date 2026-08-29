Silah Sesini Eski Eşi Duydu, Ekipler Villaya Balkondan Girdi! Yazar Murat Koparan Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

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Üsküdar’da yaşayan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan, kaldığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan’la telefonda konuşan 33 yaşındaki eski eşi Elif Feyza Y. görüşme sırasında silah sesi duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, Koparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonla görüştü. Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polis ekiplerine haber verdi.

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak villanın balkonuna ulaştı ve buradan içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada gerçekleştirdiği incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş durumda olan villada kaldığı öğrenildi. Dört çocuk babası olduğu belirtilen Murat Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA