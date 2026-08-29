Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 35 Şüpheli Tutuklandı

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Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında 25 Ağustos'ta 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İşlemleri tamamlanan 37 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik, 37 şüpheliden 35'inin tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Operasyon kapsamında ayrıca 11 şirket ve bazı derneklere kayyum atandı. Soruşturma suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla yürütülüyor.

Soruşturmanın önceki operasyonlarında, örgütün lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklanmıştı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in bir adresinde yapılan aramada yaklaşık 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi