Devlet Bahçeli’den Dikkat Çeken 30 Ağustos Mesajı: 'Son Söz Türk Milletinindir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, Dumlupınar Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihsel önemine vurgu yaptı. Bahçeli, “30 Ağustos 1922, iki asrı aşan ricat devrinin tersine çevrildiği; düşman önünde gittikçe geriye çekilen hudut çizgilerinin bu defa Türk süngüsünün istikametinde batıya doğru sürüldüğü gündür” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN MONDROS VE SEVR VURGUSU

Bahçeli, 30 Ağustos’un öneminin yalnızca birkaç günlük bir muharebeyle sınırlı olmadığını belirterek, Türk milletinin iki asrı aşan mücadele tarihine dikkat çekti. Karlofça Antlaşması’yla başlayan toprak kayıplarının 93 Harbi ve Balkan Harpleri ile ağırlaştığını belirten Bahçeli, Trablusgarp’tan Kafkasya’ya, Çanakkale’den Filistin’e kadar uzanan cephelerde verilen kayıplara değindi. Mondros ve Sevr sonrasında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesinde Bahçeli, “Mesele artık kaybedilmiş toprakların hesabından çıkmış, elde kalan son vatan üzerinde hür yaşayıp yaşayamayacağımızın davasına dönüşmüştür” dedi.

BAHÇELİ’DEN SAKARYA ZAFERİ SÖZLERİ

İstiklal Harbi’nin, toplumun tüm kesimlerinin katıldığı bir milli seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü ifade eden Bahçeli, Samsun’dan başlayan mücadelenin Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas üzerinden Ankara’da devlet iradesine dönüştüğünü belirtti. Türk ordusunun İnönü ve Kütahya-Eskişehir muharebelerinin ardından Sakarya’nın doğusuna çekildiğini hatırlatan Bahçeli, buna rağmen ordunun iradesinden hiçbir şey kaybetmediğini ifade etti. Sakarya Meydan Muharebesi’ne de değinen Bahçeli, “Sakarya’da yirmi iki gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, yedi düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış” ifadelerini kullandı.

'DUMANPINAR, İKİ ASIRLIK HESABIN GÖRÜLDÜĞÜ MEYDANA DÖNÜŞTÜ'

Bahçeli, 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruz’un ardından Türk ordusunun Afyon hattını parçaladığını ve dört gün boyunca ilerleyerek Dumlupınar’daki nihai hesaplaşmaya ulaştığını belirtti. 30 Ağustos’un önemine ilişkin Bahçeli, “Nihayet 30 Ağustos’ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür” dedi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idaresindeki Türk ordusunun zaferini anlatan Bahçeli, “Piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Türk ordusunun zaferden sonra durmadığını, 9 Eylül’de İzmir’e ulaşıldığını belirterek, “Anadolu’ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür” dedi.

'BU VATAN ÜZERİNDE SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR'

30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, “Kocatepe’de alınan karar, Dumlupınar’da verilen hüküm, İzmir’de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!” ifadelerini kullandı. Bahçeli, açıklamasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’ne katılan kahraman silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Bahçeli, mesajını “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi