Ehliyet Alacaklar Dikkat: Sabit Parkur Ezberi Bitti, Serbest Güzergah Geldi

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Sürücü adaylarını yakından ilgilendiren ve trafikte yeni bir dönemin kapısını aralayan dev düzenleme yürürlüğe giriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan yeni sınav yönetmeliği, ehliyet alma kriterlerini çok daha profesyonel ve zorlu bir seviyeye taşıyor. Kademeli olarak hayata geçirilecek yeni sistemle birlikte, yıllardır uygulanan ezbere dayalı sınav metotları tamamen tarih oluyor.

ROTA EZBERLEME BİTTİ, ŞEHİR İÇİ AKAN TRAFİKTE SINAV

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte adayların belirli bir rotayı ezberleyerek direksiyon salladığı "sabit parkur" dönemi sona eriyor. Sektör temsilcilerinin "devrim niteliğinde" olarak yorumladığı "serbest güzergah" modeliyle, aday sürücüler il veya ilçenin normal akan trafiğine çıkacak.

Sınav esnasında çevre yoluna çıkılması, adayların belirli bir azami sürate ulaşması ve hatta alışveriş merkezlerinin (AVM) otoparklarına giriş-çıkış yapması gibi gerçek hayat senaryoları test edilecek.

DUBALAR ÇIKTI, GERÇEK ARAÇLAR GELDİ

Direksiyon sınavlarının en çok korkulan aşaması olan park etme bölümü de tamamen gerçeğe uygun hale getiriliyor. Sürücü adayları artık boş alandaki iki plastik duba arasına değil; cadde üzerinde, akan trafikte duran gerçek araçların arasındaki boşluklara park etmek için ter dökecek.

24 SAAT EĞİTİM, 1 SAAT SINAV

Zorlaşan sınav şartları, eğitim ve sınav sürelerinin de ciddi oranda artmasına neden oldu. Mevcut sistemde yaklaşık 35 dakika olan direksiyon sınav süresi, yeni düzenlemeyle 1 saate kadar uzayacak. Genişleyen sınav güzergâhı ve zorlu kriterler nedeniyle 14-16 saat olan zorunlu direksiyon eğitimleri 24 saate çıkarılacak.

Uzmanlar, bu köklü değişikliğin trafikteki acemi sürücü algısını kıracağını ve çok daha profesyonel, özgüvenli sürücülerin yetişmesini sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi