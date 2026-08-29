Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı: İlk Rakipler Belli Oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına ilişkin fikstür açıklandı. Fenerbahçe organizasyondaki ilk karşılaşmasını 10 Eylül’de sahasında Roma’ya karşı oynayacak. Galatasaray ise turnuvaya 9 Eylül’de deplasmanda Sporting ile karşılaşarak başlayacak.

KANARYA İNGİLİZ EKİBİNİ EVİNDE AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Villarreal ve Slavia Prag’ı İstanbul’da ağırlayacak. Sarı-lacivertliler deplasmanda ise Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ASLAN'A ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray’ın İstanbul’daki rakipleri Barcelona, Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord olacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting’in yanı sıra Lille, AEK ve Paris Saint-Germain ile deplasmanda mücadele edecek.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

10 Eylül 2026: Fenerbahçe-Roma

14 Ekim 2026: Aston Villa-Fenerbahçe

20 Ekim 2026: Fenerbahçe-Slavia Prag

4 Kasım 2026: Fenerbahçe-Liverpool

25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

9 Aralık 2026: LASK-Fenerbahçe

20 Ocak 2027: Fenerbahçe-Villarreal

27 Ocak 2027: Atletico Madrid-Fenerbahçe

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

9 Eylül 2026: Sporting-Galatasaray

13 Ekim 2026: Galatasaray-Barcelona

21 Ekim 2026: Lille-Galatasaray

3 Kasım 2026: Galatasaray-Stuttgart

24 Kasım 2026: Galatasaray-Aston Villa

8 Aralık 2026: AEK-Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain-Galatasaray

Kaynak: Haber Merkezi