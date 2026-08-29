Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Fikstürü Açıklandı: İlk Rakipler Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması fikstürü belli oldu. Fenerbahçe ilk maçında 10 Eylül’de Roma’yı ağırlayacak, Galatasaray ise 9 Eylül’de Sporting deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin lig aşamasındaki rakipleri arasında Liverpool, Aston Villa ve Atletico Madrid bulunurken, Galatasaray Barcelona, PSG, Stuttgart ve Aston Villa ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına ilişkin fikstür açıklandı. Fenerbahçe organizasyondaki ilk karşılaşmasını 10 Eylül’de sahasında Roma’ya karşı oynayacak. Galatasaray ise turnuvaya 9 Eylül’de deplasmanda Sporting ile karşılaşarak başlayacak.
KANARYA İNGİLİZ EKİBİNİ EVİNDE AĞIRLAYACAK
Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Villarreal ve Slavia Prag’ı İstanbul’da ağırlayacak. Sarı-lacivertliler deplasmanda ise Aston Villa, Shakhtar Donetsk, LASK ve Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ASLAN'A ZORLU FİKSTÜR
Galatasaray’ın İstanbul’daki rakipleri Barcelona, Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord olacak. Sarı-kırmızılı ekip Sporting’in yanı sıra Lille, AEK ve Paris Saint-Germain ile deplasmanda mücadele edecek.
FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
10 Eylül 2026: Fenerbahçe-Roma
14 Ekim 2026: Aston Villa-Fenerbahçe
20 Ekim 2026: Fenerbahçe-Slavia Prag
4 Kasım 2026: Fenerbahçe-Liverpool
25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
9 Aralık 2026: LASK-Fenerbahçe
20 Ocak 2027: Fenerbahçe-Villarreal
27 Ocak 2027: Atletico Madrid-Fenerbahçe
GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
9 Eylül 2026: Sporting-Galatasaray
13 Ekim 2026: Galatasaray-Barcelona
21 Ekim 2026: Lille-Galatasaray
3 Kasım 2026: Galatasaray-Stuttgart
24 Kasım 2026: Galatasaray-Aston Villa
8 Aralık 2026: AEK-Galatasaray
19 Ocak 2027: Galatasaray-Feyenoord
27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain-Galatasaray
Kaynak: Haber Merkezi