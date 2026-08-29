Galatasaray'ın Yeni Transferi Rafael Leao İstanbul'a Geliyor!

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Galatasaray’ın transferi için kulübü Milan ile resmi görüşmelere başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı takıma katılmak üzere bugün İstanbul’a geliyor. 27 yaşındaki futbolcunun TSİ 15.45 sıralarında İstanbul’a iniş yapması ve ardından Galatasaray taraftarıyla buluşması planlanıyor.

GALATASARAY KAP’A BİLDİRDİ

Galatasaray, Rafael Alexandre Da Conceição Leão’nun transferi için futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON 29 MAÇTA 9 GOL

Rafael Leao, geçtiğimiz sezon Serie A’da 29 maçta forma giydi. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi