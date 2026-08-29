Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke Açıklaması: 'Yanlış Olduğunun Farkında'

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor’a yaptığı açıklamada, Ferencvaros karşılaşmasının ardından istifa ettiğini belirten teknik direktör Fatih Tekke’nin sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maçta alınan mağlubiyetin ve karşılaşmadaki hakem yönetiminin Tekke üzerinde etkili olduğunu belirten Doğan, deneyimli teknik adamın kararının maçın ardından yaşadığı üzüntüden kaynaklandığını söyledi.

Doğan, “Maç sonucunda alınan mağlubiyet... Çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Ama bu, bir anlık karardı. Karadeniz insanının yapısı, Trabzon’un farklı yapısı... Biz biraz daha farklı insanlarız. Fatih Tekke’nin üzüntüsünden kaynaklandı. Asla bir art niyeti, kötü niyeti yok; altını çizerek söylüyorum. Böyle bir anlık karar verdi” ifadelerini kullandı.

'KENDİSİ DE YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDA'

Fatih Tekke ile görüştüklerini belirten Doğan, teknik direktörün de yaptığı açıklamanın doğru olmadığını fark ettiğini söyledi. Doğan, “Doğru olmadı, biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Bizim şehrimizde böyle şeyler olabiliyor. Bazen ağzımızdan çıkanla kalbimizdeki çok farklı oluyor. Bu, benim de başıma geliyor. Fatih Hoca’nın da başına geldi” dedi.

Trabzonspor Başkanı, Fatih Tekke’nin görevine devam edeceğini net bir şekilde belirterek, “Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

DOĞAN’DAN FORVET TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Santrfor transferi çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke’nin forvet seçimi konusunda titiz davrandığını belirtti. Doğan, “Hocamıza forvet beğendirmek zor. Kendisi Türkiye'nin en büyük golcüsüydü. (Gülerek) Ama üzerinde çalıştığımız isimler var. Genç, ileride Trabzonspor'a para kazandırabilecek transferler için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Ferencvaros’a 4-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke, istifa ettiğini açıklayarak, “Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık” demişti. Tekke’nin açıklamasının ardından Trabzonspor yönetiminden konuya ilişkin açıklama gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, istifa kararının mağlubiyet sonrası oluşan duygusal yoğunluktan kaynaklandığı belirtilerek, yönetim olarak bu kararın kabul edilmediği duyurulmuştu. Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır” ifadelerine yer verilmişti. Kulübün resmi açıklamasının ardından Ertuğrul Doğan da yaptığı son değerlendirmeyle Fatih Tekke ile yola devam edildiğini bir kez daha teyit etti.

Kaynak: HT Spor