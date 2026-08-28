12 Dev Adam'dan Gövde Gösterisi: 7'de 7 Yaptık
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. turundaki ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Elemelerde oynadığı 7 maçın tamamını kazanan 12 Dev Adam, namağlup serisini sürdürdü.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye, ilk çeyreği 27-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren milliler, soyunma odasına 55-34'lük avantajla gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da açan Türkiye, son bölüme 75-47 üstün girdi. Milliler, karşılaşmayı 94-66 kazanarak 2. tura galibiyetle başladı.
Elemelerin ilk turundaki 6 maçını da kazanan Türkiye, Litvanya galibiyetiyle birlikte serisini 7 maça çıkardı.
12 Dev Adam, 2. turdaki ikinci maçında 31 Ağustos Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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