FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen büyük soruşturmada bu sabah kritik bir aşamaya geçildi. Saat 05.45’te İstanbul ve Muğla'da belirlenen 4 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

KRİTİK İSİMLER YAKALANDI

Bu kapsamda, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yapılan aramalarda yakalandı. Ankara Adliyesinde hakim olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alındı.

YURT DIŞINA KAÇAN 2 FİRARİ İÇİN KIRMIZI ALARM

Öte yandan 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Yakup Aykın ve bu yıl temmuzda yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Sami Yılmaz’ın yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ALMANYA MERKEZLİ 'EĞİTİM VE REHBERLİK' HÜCRESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli Yakup Aykın ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Almanya/Mannheim'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ/PDY ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halihazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurtdışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alışverişini sağladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."

ULUSLARARASI AĞIN KISKACINDAKİ 'KRİTİK ÇOCUKLAR'

Almanya'da eğitim alan öğrenciler arasında FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y'nin oğlu Sami Yılmaz, Ankara Adliyesi'nde hakimken ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA