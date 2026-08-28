Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara Kaçıyor

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Anadolu Ajansı, AFP ve Reuters'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde yaşanan felakette bilanço korkunç boyutlara ulaştı. Nepal polisinin resmi açıklamasına göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 469’a yükselirken, AFP ajansı Çin'in Tibet bölgesindeki bir barajın patladığını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından nehir yataklarında su seviyesi tehlikeli biçimde yükselirken, Reuters ajansı olumsuz şartlar nedeniyle helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamen durdurulduğunu bildirdi. Bölgede mahsur kalan binlerce kişi kendi imkanlarıyla yüksek bölgelere kaçıyor.

TIBET'TEKİ BARAJ PATLADI

Buzul çökmesinin tetiklediği ve ilk etapta deprem zannedilen sismik hareketliliğin ardından bölgeden korkulan haber geldi.

Fransız haber ajansı AFP'nin Nepal yetkililerine dayandırdığı acil kodlu bilgiye göre, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan bir baraj, baskıya dayanamayarak patladı. Barajın patlamasıyla birlikte milyarlarca metreküp su nehir yataklarına hücum etti. Bu durum, zaten sular altında olan Nepal ve Çin sınırındaki yerleşim yerlerinde yeni ve çok daha büyük bir sel dalgası riskini doğurdu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDU, HALK DAĞLARA KAÇIYOR

İngiliz haber ajansı Reuters ise sahada yaşanan lojistik çöküşü duyurdu. Altyapının yok olduğu, köprülerin yıkıldığı bölgede tek umut olan helikopterli arama kurtarma çalışmaları, şiddetli hava muhalefeti ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle tamamen durduruldu.

Havadan desteğin kesilmesi ve baraj patlaması haberi üzerine bölge halkı büyük bir panikle evlerini terk etti. Binlerce yerel halk ve turist, azgın suların ulaşamayacağı yüksek dağlık alanlara ve tepelere doğru kaçmaya başladı.

1300'Ü AŞKIN TURİST VE YEREL HALK KAYIP

Associated Press (AP) ajansına konuşan Nepalli yetkililer, aralarında bölgede bulunan yabancı turistlerin de olduğu 1300'den fazla kişinin hala kayıp listesinde olduğunu bildirdi. Sınırın Çin tarafında da durum farksız; Tibet Özerk Bölgesi'nde şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 558 kişiden ise haber alınamıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ve Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları, küresel ısınmanın tetiklediği buzul çökmelerinin ve ardından gelen baraj taşkınlarının bölgeyi bir daha toparlanması zor bir afet alanına çevirdiği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA