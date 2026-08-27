AK Parti'de 4 İle Birden Başkan Ataması
AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar, il başkanlıklarına atama yapıldı.
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AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada il başkanlığı atamaları duyuruldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 4 İLE ATAMA
Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak'ın atandığı belirtildi.
Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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