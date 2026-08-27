Himalayalar'da Kıyamet Senaryosu: Nepal’de Bilanço Katlanıyor! Sel Suları Set Oluşturdu, Patlarsa Felaket Olur

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Nepal'in Çin sınırına yakın dağlık bölgelerinde meydana gelen ve asrın en büyük doğa olaylarından birine dönüşen sel felaketinde adeta zamanla yarışılıyor.

Arama kurtarma ekiplerinin sahada ulaştığı yeni bulgularla birlikte resmi makamlar ölü ve kayıp sayılarını güncelledi. Son verilere göre felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 332'ye fırladı.

KAYIP SAYISI 910’A ÇIKTI

BBC’nin Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre, aralarında bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin de bulunduğu 910 kişiden hala haber alınamıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sel sularına kapılanlar arasında en az 53 Ukrayna vatandaşının olduğunu teyit etti. Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında kaybolan 558 kişiden 260'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

Bölgede görev yapan 4 bin 50 polis memuru arama faaliyetlerini sürdürürken, Nepal ordusuna ait helikopterler şu ana kadar 351 kişiyi havadan tahliye ederek kurtardı.

'PATLARSA YENİ BİR FELAKET YAŞANACAK'

Felaketin merkez üssü Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinden gelen son uydu fotoğrafları ise küresel kamuoyunda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Reuters tarafından geçilen analize göre, dün meydana gelen dev buzul çökmesi ve çığ, bölgedeki kritik bir nehir yatağını tamamen tıkadı. Tıkanma sebebiyle nehir üzerinde hızla büyüyen devasa bir yapay göl oluştu. Uzmanlar, göldeki su seviyesinin tehlikeli derecede yükseldiğini, bu doğal setin önünün açılmaması halinde büyük bir basınçla patlayarak nehir yatağının aşağısındaki yerleşim yerlerinde ikinci ve daha büyük bir tsunami etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu.

DEPREM DEĞİL, BUZUL ÇÖKMESİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bölgede ilk anlarda hissedilen sismik hareketliliğe dair raporunu nihai olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntının tektonik bir deprem olmadığı, dağlık alandan kopan devasa buzul kütlelerinin yere çarpması ve yarattığı heyelan neticesinde oluştuğu kesinlik kazandı.

Kaynak: AA