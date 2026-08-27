DenizBank Mobil'de Erişim Sorunu! Bankadan Açıklama Geldi

DenizBank Mobil'de 27 Ağustos'ta bazı kullanıcıların uygulamaya giriş yapamadığı ve bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşadığı bildirildi. DenizBank, sorunun sistemlerde oluşan yoğunluktan kaynaklandığını ve giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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DenizBank Mobil'de Erişim Sorunu! Bankadan Açıklama Geldi
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DenizBank Mobil uygulamasına 27 Ağustos 2026 Perşembe günü giriş yapmak isteyen bazı müşteriler erişim problemiyle karşılaştı. Havale, EFT, FAST ve fatura ödeme gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların bir bölümünün uygulamaya ulaşamadığına ilişkin bildirimler sosyal medyada yer aldı.

DENİZBANK MOBİL'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Erişim sorunlarının artmasının ardından DenizBank Mobil'de genel bir problem yaşanıp yaşanmadığı merak edildi. Hesap numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle uygulamaya giriş yapmaya çalışan bazı müşterilerin hata mesajıyla karşılaştığı bildirildi. Downdetector'a yansıyan kullanıcı bildirimlerinde de DenizBank hizmetlerinde sorun yaşandığına yönelik kayıtlar bulundu.

DenizBank Mobil'de Erişim Sorunu! Bankadan Açıklama Geldi - Resim : 1

DENİZBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan aksaklığın ardından DenizBank tarafından müşterilere yönelik açıklama yapıldı. Banka, sistemlerde oluşan yoğunluk nedeniyle hizmetlerde zaman zaman kesintiler yaşandığını belirtti. Açıklamada, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilerek müşterilerden yaşanan kesinti nedeniyle özür dilendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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