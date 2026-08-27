Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de Esnafla Buluştu: Kebapçı Davetini Geri Çevirmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Bir oyuncakçı ile kebapçıya uğrayan Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'a geçti. Erdoğan, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durdurarak bir oyuncakçıya uğradı.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, dükkandaki çocuklara oyuncak hediye edip harçlık verdi.
Ziyaretin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, çevredeki bir kebapçıya da davet üzerine girdi.
Kebapçıda çalışanlar ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu. İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, yaklaşık 45 dakika süren ziyaretinin ardından dışarı çıkarak yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı
Yanına gelen çocuklara da harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı. Esnaf ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı.