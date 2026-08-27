İstanbul Bebek’te Kanlı Hesaplaşma: Eski Bakanın Oğluna Evinde Silahlı Saldırı

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İstanbul'un en lüks semtlerinden biri olan Beşiktaş Bebek, dün akşam saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞ DEHŞETİ

Taka Gazetesi'nin haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Soner Yılmaz’ın Bebek mahallesinde bulunan lüks evinde meydana geldi. Eve gelen ve Yılmaz'ın arkadaşı olduğu öğrenilen bir şahısla yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kimliği belirlenen şüpheli, yanındaki silahı çekerek Yılmaz’a ateş etti.

İKİ BACAĞINA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan üçü Soner Yılmaz’ın iki bacağına birden isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilköy’de bulunan Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

SAĞLIK DURUMU STABİL, POLİS ALARMDA

Hastaneden alınan son bilgilere göre, iki bacağından yaralanan Soner Yılmaz’ın ameliyatı başarıyla tamamlandı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırının ardından kayıplara karışan arkadaşı yakalamak ve olayın perde arkasını aralamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Taka Gazetesi