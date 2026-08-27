İstanbullular Dikkat, Yarın Sabah Başlıyor! Sıcaklıklar Birden Çakılacak

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı ve rüzgarlı bir havanın etkili olacağını, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına gerileyeceğini duyurdu.

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İstanbullular Dikkat, Yarın Sabah Başlıyor! Sıcaklıklar Birden Çakılacak
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Megakent İstanbul için hava durumu uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine dayanarak yarından itibaren kenti etkisi altına alacak yeni bir yağışlı ve serin hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK, SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'un yarın sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği aktarılan açıklamada, yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edeceği kaydedildi. Açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın kuzeyli yönlerden yarın ve cumartesi günü orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgar hızının yarın saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

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