Rize'deki Çifte Faciada Son Perde: 2 Gün Sonra Helikopterle Tespit Edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, 2 gün önce ağabeyiyle birlikte girdiği denizde kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedeni, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında havadan helikopterle yürütülen arama çalışmaları neticesinde bulundu.

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Rize'deki Çifte Faciada Son Perde: 2 Gün Sonra Helikopterle Tespit Edildi
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Rize'nin Çayeli ilçesinden gelen acı haber, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştirdi.

HAVALİMANI AÇIKLARINDA HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ

Helikopterle yapılan arama sırasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında hareketsiz bir kişi görüldü.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Botla kıyıya ulaştırılan cesedin, Arif Kerem Önder'e ait olduğu tespit edildi. Çocuğun cansız bedeni, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KARDEŞ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay günü çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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