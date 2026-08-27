Motorinde Beklenen İndirim Geldi! Yeni Fiyatlar Pompaya Yansıdı

Brent petrolün 85 doların altına gerilemesiyle motorin fiyatlarında 5,36 liralık indirim uygulandı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Motorinde Beklenen İndirim Geldi! Yeni Fiyatlar Pompaya Yansıdı
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Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve Brent petrolün 85 doların altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatında 5,36 liralık indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

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Yapılan indirimle motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77,37 liraya, Ankara'da 78,47 liraya, İzmir'de 78,76 liraya, doğu illerinde ise 80,21 liraya düştü.

Motorinde Beklenen İndirim Geldi! Yeni Fiyatlar Pompaya Yansıdı - Resim : 1

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi İstanbul'da 74,35 lira, Ankara'da 75,30 lira, İzmir'de 75,59 lira ve doğu illerinde 76,93 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Akaryakıt Benzin Motorin fiyatları
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