Altın Yatırımcıları Dikkat, Fiyatlarda Sert Kâr Satışı! Ons Fiyatı Geriledi, İç Piyasada Rakamlar Değişti

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Küresel piyasalarda doların güçlenmesi ve jeopolitik risklerin bir nebze hafiflemesi, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketi tetikledi. Dün günü yüzde 0,21 yükselişle 7 bin 204 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne düşüş eğilimiyle adım attı.

ONS ALTIN 4 BIN 600 DOLAR SINIRINDA

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, kâr satışlarının ve dolar endeksindeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek 4 bin 626 dolara çekildi.

ABD mali sürdürülebilirliğine yönelik endişeler ve ABD Hazinesinin tahvil geri alım operasyonları altını yakın dönemde desteklemiş olsa da Orta Doğu'dan gelen yumuşama sinyalleri rüzgarı tersine çevirdi. ABD'nin İran ile yaşanan gerilim sonrasında tahliye ettiği bazı büyükelçiliklere diplomatlarını geri göndermeye hazırlanması ve müzakere iyimserliği, güvenli liman algısını zayıflattı.

İÇ PİYASADA SON RAKAMLAR

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte iç piyasada fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: 7 bin 161 TL

Çeyrek Altın: 11 bin 722 TL

Cumhuriyet Altını: 46 bin 673 TL

GÖZLER FED'İN ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, altın fiyatlarının kaderini belirleyecek kritik verilerin bugün ABD'den geleceğini belirtiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyüme verileri piyasaların odağında olacak.

Verilerin beklentilerin altında kalması ve bu hafta düzenlenecek Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh'un güvercin mesajlar vermesi durumunda, altının kayıplarını geri alabileceği öngörülüyor. Bugün yurt içinde ise veri gündemi sakin seyrediyor.

Kaynak: AA