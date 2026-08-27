Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürerken, döviz piyasasında yeni gün yükselişle başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48,1350 liradan, euro ise 56,2100 liradan işlem görmeye başladı.
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Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam ederken, İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükselişle başladı. Dolar 48,1330 liradan alınırken 48,1350 liradan satışa sunuldu. Euro ise 56,2080 liradan alınıp 56,2100 liradan satılıyor.
FİYATLARDA YUKARI DOĞRU İVMELENDİ
Dün doların satış fiyatı 48,1180 lira, euronun satış fiyatı ise 56,0970 lira seviyesindeydi.
Kaynak: Haber Merkezi
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