Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor! Yüzlerce Can Kaybı

Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan sel felaketinde can kaybı 165'e yükseldi. Yetkililer, 700'den fazlasının yabancı uyruklu olduğu yaklaşık 1.500 kişiden haber alınamadığını açıklarken, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıktı. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini etkileyen selde yaklaşık 1.500 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor! Yüzlerce Can Kaybı - Resim : 1

BİN 500 KİŞİ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, Rasuwa ve çevresindeki bölgelerde yaşanan sel felaketine ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Raporda, aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor! Yüzlerce Can Kaybı - Resim : 2

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, sel felaketinde yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor! Yüzlerce Can Kaybı - Resim : 3

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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