Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam İddiası Gündemde

2027 asgari ücret için beklentiler konuşulmaya başlarken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Karakaş, Ankara'da konuşulan formüllerden birinin ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam yapılması, diğerinin ise yıl içinde yapılacak ara zamlarla artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılması olduğunu söyledi.

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Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam İddiası Gündemde
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2027 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler şimdiden gündeme gelmeye başladı. 2026'da net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin gelecek yıl ne kadar olacağı merak edilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam İddiası Gündemde - Resim : 1

GELECEK DÖNEM TELAFİ EDİLECEK

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, mevcut asgari ücretin yetersiz olduğunu ve çalışanların önemli bir bölümünü etkilediğini belirtti. Karakaş, 2025 yılında gerçekleşen enflasyonun altında kalan asgari ücret artışının da gelecek dönemde telafi edilebileceğini ifade etti.

Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam İddiası Gündemde - Resim : 2

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 50 ZAM FORMÜLÜ

Ankara'da konuşulan kulis bilgilerini aktaran Karakaş, 2027 yılının kasım ayında seçim olması durumunda ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam yapılabileceğini öne sürdü.Karakaş, bu artışın tek seferde yüzde 50 olarak uygulanabileceği gibi ocak ayında yüzde 30 civarında bir artış yapılıp temmuz ayında ara zamla toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılabileceğini söyledi.

Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücrette Yüzde 50 Zam İddiası Gündemde - Resim : 3

SON KARARI HÜKÜMET VERECEK

Karakaş, konuşulan iki farklı formül bulunduğunu belirterek, uygulanacak yöntemin hükümetin kararına bağlı olduğunu vurguladı. Buna göre seçeneklerden birinin ocak ayında yaklaşık yüzde 50'lik tek seferlik artış, diğerinin ise ocak ayında gerçekleşen enflasyon seviyesinde bir zam yapıldıktan sonra temmuz ayında ara zamla toplam artışın yüzde 50'nin üzerine çıkarılması olduğu belirtildi. Asgari ücret için karar sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber

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Asgari Ücret maaş Çalışan Para
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