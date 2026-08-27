Ayçiçek Yağında Fiyatları Etkileyecek Karar! Vergi Oranı Değişiyor

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Ticaret Bakanlığı, ayçiçeği yağının temel hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisinin uygulandığı döneme ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeyle ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı hammaddeye erişiminin kolaylaştırılması, arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının korunması hedefleniyor. Bakanlığın yazılı açıklamasında, spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve iç talebin mümkün olduğunca yerli üretimle karşılanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 12'YE İNECEK

Açıklamaya göre yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında hasat döneminde yüzde 20, 30 Kasım-15 Haziran arasındaki dönemde ise yüzde 12 gümrük vergisi uygulanıyor. Ancak Karadeniz'deki gelişmeler ve Avrupa'daki kuraklık nedeniyle ortaya çıkabilecek arz sıkıntısı ve fiyat artışı riski dikkate alınarak uygulamada değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, normalde 30 Kasım'da yüzde 12'ye düşmesi planlanan yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu yıl 1 Ekim itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakat sağlandı.

ARZ VE FİYAT GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLENECEK

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla birlikte piyasadaki arz-talep dengesi ile fiyat hareketlerinin takip edilmeye devam edileceğini bildirdi. Açıklamada, üretici ve tüketici refahının birlikte gözetileceği ve piyasa koşullarının gerektirdiği yeni düzenlemelerin zamanında uygulanmasının sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi