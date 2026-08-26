Dilan Polat'ın Yakın Korumasıydı! Babası Öldürülen Damla Polat'tan Olay Yaratacak Sözler: 'Darp Edildim'

Engin Polat ve Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından kızı Damla Polat'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Damla Polat, annesi Seçil Polat'ın babasının eşyalarını Darülaceze'ye verdiğini, evde Kur'an okunmasını istemediğini ve kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

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Dilan Polat'ın Yakın Korumasıydı! Babası Öldürülen Damla Polat'tan Olay Yaratacak Sözler: 'Darp Edildim'
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Engin Polat ve Dilan Polat'ın uzun yıllardır yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda aileden biri olan Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Can Polat'ın kızı Damla Polat ise babasının ölümünün ardından annesi Seçil Polat ile yaşadığı sorunlara ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Damla Polat, annesinin babasına ait kıyafetleri Darülaceze'ye verdiğini, evde babası için Kur'an okunmasını istemediğini ve kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

Dilan Polat'ın Yakın Korumasıydı! Babası Öldürülen Damla Polat'tan Olay Yaratacak Sözler: 'Darp Edildim' - Resim : 1

CAN POLAT CİNAYETİNDE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dilan Polat'ın yakın koruması olan ve Engin Polat'ın kuzeni olarak bilinen Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından Dilan Polat'ın yedek hesabı ile TikTok, Facebook ve YouTube hesapları da dahil olmak üzere aktif sosyal medya platformlarına resmi kararla erişim engeli getirildi.

Dilan Polat'ın Yakın Korumasıydı! Babası Öldürülen Damla Polat'tan Olay Yaratacak Sözler: 'Darp Edildim' - Resim : 2

DAMLA POLAT'TAN ANNESİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Babasının ölümünün ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Damla Polat, annesi Seçil Polat ile yaşadığı sorunları anlattı. Damla Polat, babasına ait kıyafetlerin çöp poşetlerine konularak Darülaceze'ye götürüldüğünü iddia ederek bu nedenle annesiyle tartıştığını belirtti. Annesinin, babası için evde Kur'an okunmasını ve akşamları aile bireylerinin eve gelmesini istemediğini ileri süren Damla Polat, yaşanan tartışmanın ardından dedesinin yanına taşındığını söyledi.

Dilan Polat'ın Yakın Korumasıydı! Babası Öldürülen Damla Polat'tan Olay Yaratacak Sözler: 'Darp Edildim' - Resim : 3

'EŞYALARIM ÇÖP POŞETLERİNE KONULDU'

Damla Polat, kendi eşyalarının da evden çıkarıldığını belirterek, "Benim de aynı babam gibi eşyalarım çöp poşetlerinin içerisine doldurularak kapının önüne çöpmüş gibi konulmuştur" ifadelerini kullandı.Dedesinin yanında kaldığı süreçte annesi Seçil Polat ile konuşmak için yeniden bir araya geldiklerini belirten Damla Polat, bu görüşme sırasında fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Damla Polat, annesinin kendisine fazla konuşmamasını ve olaylara karışmamasını söylediğini, ardından tırnaklarını geçirerek kendisine sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürd"Bana çok konuşmamamı, her şeye karışmamamı söyleyerek, tırnaklarını geçirerek sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldım. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. 2 ay oldu kardeşlerimi göremiyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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