KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı! Başvuru Ücreti ve Son Tarih Belli Oldu

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25 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre lise düzeyindeki KPSS başvuruları 27 Ağustos'ta alınmaya başlandı ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ BELLİ OLDU

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar ise 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru işlemleri 16 Eylül saat 23.59'da tamamlanacak. Adaylar, KPSS Ortaöğretim başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya bireysel olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, başvuru ekranından kişisel ve öğrenim bilgilerini kontrol ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ 800 LİRA

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ücretinin 800 lira olduğu bildirildi. Başvuru sürecine ilişkin diğer ayrıntılar ise ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alacak. Sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların belirlenen genel şartları taşıması gerekiyor. Buna göre adayların Türk vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış bulunması, kamu haklarından mahrum olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer koşulları karşılaması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Sınav merkezi, bina ve salon bilgileri daha sonra yayımlanacak sınava giriş belgelerinde açıklanacak. KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ise 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından puan ve sınav bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi