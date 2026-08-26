Elazığ'da Fabrika Yangını Paniği! Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yalıtım malzemeleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ'da Fabrika Yangını Paniği! Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi - Resim : 1

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Elazığ'da Fabrika Yangını Paniği! Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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