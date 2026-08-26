Elazığ'da Fabrika Yangını Paniği! Çok Sayıda Ekip Bölgeye Sevk Edildi

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yalıtım malzemesi fabrikasında, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadan yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: DHA