Mahkeme Durdurdu, Valilik Yeni Görevlendirmeyi Açıkladı! Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak?

İstanbul Valiliği, rüşvet ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan başkan vekilliği seçimi için yargıdan fren geldiğini duyurdu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı sonrası, yeni bir seçim yapılana kadar belediye başkanlığına meclis birinci başkan vekili vekalet edecek.

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Mahkeme Durdurdu, Valilik Yeni Görevlendirmeyi Açıkladı! Üsküdar Belediyesi'nde Koltuğa Kim Oturacak?
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Üsküdar Belediyesi’nde idari ve hukuki hareketlilik üst seviyeye ulaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve örgüt soruşturması sonrasında belediye yönetiminde yeni bir yargı krizi baş gösterdi.

KOLTUĞUN SAHİBİ DEĞİŞMİŞTİ, MAHKEME DURDURDU

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 31 Temmuz 2026 tarihinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından 5 Ağustos 2026'da toplanan Üsküdar Belediye Meclisi, 76 numaralı kararla yeni belediye başkan vekilini seçmişti. Ancak bu seçime karşı açılan davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

VALİLİK YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Yargı kararının ardından İstanbul Valiliği resmi bir açıklama yayınlayarak yönetim krizinin önüne geçecek yasal formülü duyurdu. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine atıfta bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır."

Savcılığın belediye nezdindeki soruşturma işlemleri devam ederken, idari sürecin Valilik koordinasyonunda hassasiyetle yürütüleceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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