ÖSYM'den MEB AGS Sonuçlarında Yeni Gelişme! Yeniden Hesaplandı, Erişime Açıldı

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Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek için katıldığı AGS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı kısa süreliğine erişimden kaldırıldı. Puanların yeniden hesaplanmasının ardından sonuçlar tekrar adayların kullanımına sunuldu. Bu yıl 26 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrasında adaylar sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM'nin ilk sonuç duyurusunun ardından yapılan değerlendirmede puanların yeniden hesaplanmasına karar verildi ve son açıklamayla sonuç ekranı yeniden açıldı.

AGS SONUÇLARI SAAT 15.30'DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 26 Temmuz 2026'da uygulanan 2026-MEB AGS, 2026-AGS ve 2026-ÖABT oturumlarına ilişkin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Adaylar, 26 Ağustos 2026 saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranından puan ve sıralamalarını görebilecek. Sonuçlara internet sitesinin yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek.

YABANCI DİL ALANLARINDA PUAN NASIL HESAPLANACAK?

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için MEB-AGS puanı, AGS ile aynı yıl yapılan YDS veya e-YDS sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanacak. Bu alanlarda AGS puanının yüzde 50'si ile aynı yıl alınan YDS veya e-YDS puanının yüzde 50'si bir araya getirilecek. Adayın aynı yıl içinde aldığı YDS/e-YDS puanlarından en yüksek olanı hesaplamada kullanılacak. ÖABT veya YDS'nin uygulanmadığı alanlarda ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonuçları esas alınarak belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi